ضبط 36 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بالجيزة، شن حملاتها الأمنية، لتطهير البؤر الإجرامية، من تجارة المواد المخدرة.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على 36 متهما، خلال حملة أمنية، استهدفت أنحاء المحافظة، وضبط بحوزتهم، 2760 جرام حشيش، و 846 قرص مخدر، بالإضافة إلى 130 جرام من مخدر الاستروكس، و226 جرام هيروين.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار بها، وترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.