ضبط 29 قطعة سلاح وتنفيذ 2275 حكم قضائى بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وكذلك الهاربين من أحكام والمتلاعبين بمقدارات المواطنين بالأسواق.

جاءت الحملة فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق الية و9 بندقية خرطوش و11 فرد روسى محلى الصنع و5 قطع أسلحة بيضاء بإجمالى 29 قطعة سلاح متنوعه، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

ونجحت الحملة فى ضبط 170 قرص تامول المخدر، وكذا مبلغ مالي وقدرة 150 جنيه حيازة المتهم احمد ص ب ع 32 سنة عامل، ومقيم مركز اخميم، والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية بتهمة " سرقة "، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و تم ضبط 60 قرص أبتريل المخدر 2 لفافة بانجو ومبلغ مالي وقدره 215 وسلاح أبيض عبارة عن " خنجر " حيازة المتهم كريم ع ع ك 27 سنة عامل ومقيم قسم جرجا، والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية بتهمة "سرقة"، و بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الابيض بقصد الدفاع ، وتم ضبط 20 لفافة افيون جرام حيازة المتهم الزين ب ا خ 24 سنة عاطل ومقيم قسم اول سوهاج، ومسجل شقى خطر " سرقات عامه " وبمواجهة المتهم بما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى 135 جنية حيازة المتهم أحمد م م ر بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

وتم تنفيذ 2275 حكما قضائيا متنوعا وتم ضبط 57 قضية تموينية منها ضبط" 7 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 8 " قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 7" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضية حيازته وعرض سكر مجهول المصدر بدون فواتير وتعبئة سكر ناقص الوزن.