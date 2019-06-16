سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 04:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 29 قطعة سلاح وتنفيذ 2275 حكم قضائى بحملة أمنية فى سوهاج

الأحد، 16 يونيو 2019 03:03 م
ضبط 29 قطعة سلاح وتنفيذ 2275 حكم قضائى بحملة أمنية فى سوهاج اسلحة - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وكذلك الهاربين من أحكام والمتلاعبين بمقدارات المواطنين بالأسواق.

جاءت الحملة فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق الية و9 بندقية خرطوش و11 فرد روسى محلى الصنع و5 قطع أسلحة بيضاء بإجمالى 29 قطعة سلاح متنوعه، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

ونجحت الحملة فى ضبط 170 قرص تامول المخدر، وكذا مبلغ مالي وقدرة 150 جنيه حيازة المتهم احمد ص ب ع 32 سنة عامل، ومقيم مركز اخميم، والمطلوب  ضبطه واحضاره في القضية بتهمة " سرقة "، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و تم ضبط 60 قرص أبتريل المخدر 2 لفافة بانجو ومبلغ مالي وقدره  215 وسلاح أبيض عبارة عن  " خنجر " حيازة المتهم كريم ع ع ك 27 سنة عامل ومقيم قسم جرجا، والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية بتهمة "سرقة"، و بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الابيض بقصد الدفاع ، وتم ضبط  20 لفافة افيون  جرام حيازة المتهم الزين ب ا خ  24 سنة عاطل ومقيم قسم اول سوهاج، ومسجل شقى خطر " سرقات عامه  " وبمواجهة المتهم بما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم  8 قطع لجوهر الحشيش المخدر    ومبلغ مالى 135 جنية حيازة المتهم أحمد م م ر بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

وتم تنفيذ 2275 حكما قضائيا متنوعا وتم ضبط 57 قضية تموينية منها ضبط" 7 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات  و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 8 " قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 7" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز وقضية حيازته وعرض سكر مجهول المصدر بدون فواتير وتعبئة سكر ناقص الوزن.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

حملة امنية بسوهاج

سلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة