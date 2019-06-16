ضبط 18 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وذخائر فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 18 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 18 عاطلا خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة الخانكة وبنها وكفر شكر، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 300 جرام من الحشيش المخدر، و500 جرام من مخدر الهيروين، و90 جرام استروكس، و70 جراما من مخدر الفودو، و250 جراما من مخدر البانجو ومبالغ مالية، و9 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.