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ضبط 11ألف و739 لتر بنزين وسولار قبل بيعم في السوق السوداء بكفر الشيخ

الأحد، 16 يونيو 2019 11:52 ص
ضبط 11ألف و739 لتر بنزين وسولار قبل بيعم في السوق السوداء بكفر الشيخ سولار - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 739 لتر بنزين 80، و11 ألف لتر سولار فى 5 محطات وقود تم تجميعهم لبيعهم بالسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من تحرير 11 محضر لأصحاب المخابز لنقص وزن الرغيف، وتحرير محضر فى مجال الاسواق، وحررت الحملة  محضراً لحيازة أحد التجار 414 لتر زيت طعام بدون بيانات.

وأكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، أنه وجه المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ببذل مزيد من الجهد لضبط المخالفين ،حفاظاً على صحة المواطنين.

 

 

 


كفر الشيخ

تموين

سولار

بنزين

وقود

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