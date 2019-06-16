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ضبط 1093 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية

الأحد، 16 يونيو 2019 03:20 م
ضبط 1093 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1093مخالفة مرورية.

 

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 1093مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير102 مخالفة انتظار خاطئ، و128حالة تصالح فورى، وسحب 22 دراجة نارية وحجز 4 دراجات، وتحصيل مبلغ12800 جنيه.

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 13 رخصة، و8 حالات تصالح وتحصيل 2500جنيه غرامة.


مرور القليوبية

حملة مرورية

منازل الطريق الدائرى بقليوب

مدير امن القليوبية

تحرير مخالفات مرورية

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