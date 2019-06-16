ضبط هارب من حكم بالمؤبد وآخرين من 8 سنوات سجن وتنفيذ 451 أحكام بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط المدعو "حمادة. ج.ح" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3524 / 2014 جنايات قسم أول الغردقة والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.

كما تم ضبط المدعو "احمد. ع. ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9602 / 2016 جنايات أول الغردقة حصر رقم 330/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

كذلك تم ضبط المدعو "حسين. م. ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1680 / 2016 جنايات قسم القصير حصر رقم 1030/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

كما تم ضبط عدة أحكام مجمعة بلغت 451 حكم بينها، 74 جنح حبس جزئى، و19 حكم جنح حبس مستأنف، و277 حكم جنح غرامات جزئية، 10 حكم جنح غرامات مستأنف، و68 حكم جنح مخالفات.