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ضبط مخزن أدوية وعقاقير مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة فى مدينة نصر

الأحد، 16 يونيو 2019 12:09 م
ضبط مخزن أدوية وعقاقير مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة فى مدينة نصر مخزن أدوية مهربة جمركيا فى مدينة نصر
كتب عبد الرحمن سيد – محمد أبو عوض

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا، داخل صيدلية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

 

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، قيام صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا، وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من سعرها المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الصيدلية المشار إليها، بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط 3 أشخاص وهم المدير المسئول عن الصيدلية وعاملان، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالإضافة إلى كميات من الأدوية الخاصة ببعض المستشفيات الحكومية والممنوع تداولها بالصيدليات وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك الصيدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


التفتيش الصيدلى

مخزن عقاقير

رسوم جمركية

امن القاهرة

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