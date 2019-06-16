ضبط متهم تخصص فى تزوير عقود عمل وتأشيرات دخول لـ"دول عربية" بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن العميد أسامة حتاتة، مدير فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا، والقوة المرافقة له من ضبط متهم حاصل على دبلوم صنايع، لقيامه بإنشاء شركة بدون ترخيص للخدمات القنصلية، وتزويره عقود العمل وتأشيرات دخول لعدد من الدول العربية خاصة دولتى الكويت والإمارات، واستخدامه أختام مزورة منسوبة لسفارة مصر بدول الكويت والإمارات.

كانت معلومات قد وردت للواء ابراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة بقيام "علي.ع.س" مواليد 1984 حاصل على دبلوم صنايع، مقيم قرية دفرة مركز طنطا، بارتكاب جريمة التزوير على نطاق واسع، فى تزوير عقود العمل وتأشيرات الدخول لدولتي الإمارات والكويت، باستخدام اختام مزورة منسوبة لسفارة مصر بالكويت والامارات، وقيام المتهم بتأسيس شركة بدون ترخيص للخدمات القنصلية.

وبتقنيين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، برئاسة العميد أسامة حتاتة مدير منطقة وسط الدلتا بالإدارة، وتم ضبط المتهم وبحوزته 8 أكلاشيه خاص بسفارات مصر بالدول العربية، و20 تأشيرة مزورة لدول أوروبية وعربية، وكشوف حساب منسوبة لبنوك مصرية وأجنبية، وجهاز كمبيوتر وطابعة خاصة بارتكاب جريمة التزوير، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرض المتهم على رئيس نيابة ثان طنطا، أمر بحبس المتهم4 أيام على ذمة التحقيق.