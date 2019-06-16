ضبط عاطل بحوزته مخدرات قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة السلوم

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلوم، من ضبط عاطل بحوزته 7 قطع ونصف طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقي اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلوم والقوة المرافقة، من ضبط "اشرف ا ط "- عاطل، مقيم غي مطروح - وبحوزته 31 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام تقريباوسلاح ابيض

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.