ضبط صاحب مخبز لتجميعه الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء فى الوراق

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط صاحب مخبز، لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته، 850 كيلو من الدقيق بالوراق، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "علاء.م" صاحب مخبز بلدي بالوراق، كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، الذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز، ويستخدم في إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، على بطاقات صرف الدعم، وبيعه بالسوق السوداء، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 850 كيلو من الدقيق المدعم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.