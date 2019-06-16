سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 10:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب مخبز لتجميعه الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء فى الوراق

الأحد، 16 يونيو 2019 10:21 ص
ضبط صاحب مخبز لتجميعه الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء فى الوراق دقيق مدعم - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط صاحب مخبز، لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته، 850 كيلو من الدقيق بالوراق، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "علاء.م" صاحب مخبز بلدي بالوراق، كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، الذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز، ويستخدم في إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، على بطاقات صرف الدعم، وبيعه بالسوق السوداء، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 850 كيلو من الدقيق المدعم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


دقيق مدعم

السوق السوداء

بيع الدقيق

الوراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة