صور..وفد مشجعى نيجيريا يزور مركز شباب بالإسكندرية قبل انطلاق الأمم الأفريقية

الاسكندرية - جاكلين منير

شهد مركز شباب الحرية، اليوم، الأحد ، زيارة وفد نيجيرى من مشجعى الساحرة المستديرة، حيث استقبل الوفد المدير التنفيذى للمركز شوقى حسين، فيما قام الوفد النيجيرى بتفقد المركز، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء المركز، والمترددين عليه واللاعبين به، والتميمة الفرعونية للبطولة.

وقد أعرب الوفد عن سعادتهم لما لمسوه من ترحاب من قبل شعب مصر العظيم، ومدى امتنانهم لحسن استضافة مركز شباب الحرية، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالمركز بما يعكس القيمة الحضاريه لمصر.

تأتى تلك الزيارة تزامنا مع قرب استضافة مصر لكأس الأمم الافريقية، حيث من المقرر أن تستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.