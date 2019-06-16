صور.. نائب محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة مشروعات ورصف طرق بالزينية

قاد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك بمرافقة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، وعبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، وعدد من قيادات المحافظة ومجلس المدينة.

وتفقد نائب محافظ الأقصر خلال جولته استكمال اعمال رصف طريق السوفيتيل السياحى، وأعمال تغطية الترعة العالبة المستجدة بالمدامود قبلى، واعمال كهرباء مدخل قرية المدامود قبلى باتجاه طريق طيبة، واعمال كوبرى العشى والمنطقة المحيطة، وتابع انتظام سير العمل بالوحدة الصحية بالزينية قبلى حيث تم تزويدها بعدد من الاطباء لسد العجز بها بعد استجابة مديرية الصحة.

وشارك نائب محافظ الأقصر فى افتتاح الدورة التدريبية المقامة بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة الزينية للموظفين والتى تستهدف ميكنة الخدمات المقدمة لتسهيل تلقى المواطنين للخدمات المختلفة حيث سيبدأ العمل بالمنظومة المميكنة بمجرد انتهاء الدورة التدريبية للعاملين والذى تعد سابقة لمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعمم التجربة على مستوى كافة المحافظات، وتابع أعمال تركيب 70 عمود إنارة بطرق مدينة الزينية وجاءت توجيهاته لكافة المسئولين بزيادة أعداد حاويات القمامة بالطرق الرئيسية والجانبية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة بالمدينة.