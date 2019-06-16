صور.. مظاهرات حاشدة فى هونج كونج تطالب بتنحى القادة

رويترز

شهدت هونج كونج اليوم الأحد، احتجاجا شارك فيه عشرات الآلاف للمطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، وذلك بعد يوم واحد من تعليقها مشروع قانون لتسليم المتهمين إلى الصين عقب أعنف احتجاجات وقعت في الاقليم منذ عشرات السنين.

وطالب المتظاهرون قادة هونج كونج بالتنحي وسحب مشروع قانون تسليم المجرمين.



احتشاد الاف المتظاهرون فى هونج كونج مطالبين بتنحى القادة (1)



احتشاد الاف المتظاهرون فى هونج كونج مطالبين بتنحى القادة (2)



احتشاد الاف المتظاهرون فى هونج كونج مطالبين بتنحى القادة (3)



احتشاد الاف المتظاهرون فى هونج كونج مطالبين بتنحى القادة (4)



احتشاد الاف المتظاهرون فى هونج كونج مطالبين بتنحى القادة (5)



احتشاد الاف المتظاهرون فى هونج كونج مطالبين بتنحى القادة (6)



احتشاد الاف المتظاهرون فى هونج كونج مطالبين بتنحى القادة (7)