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صور.. مدينة "برج العرب" تكثف أعمال تجميل طريق المطار استعداد للأمم أفريقيا

الأحد، 16 يونيو 2019 08:34 م
صور.. مدينة "برج العرب" تكثف أعمال تجميل طريق المطار استعداد للأمم أفريقيا أعمال تجميل طريق المطار ببرج العرب
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب من تكثيف تجهيزات وتجميل طريق المطار استعداداً لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية.
 
حيث قامت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب،  بالمرور على أعمال التطوير والتجميل التى يقوم بها المركز لرفع كفاءة طريق المطار فى نطاق المركز استعداداً لاستقبال بطولة أمم أفريقيا، حيث تم تقليم النخيل بالجزيرة الوسطى، ورفع ناتج التقليم والاهتمام بالرى والتشجيرات، متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات وتجريف الأتربة.
 
وشددت رئيس مدينة برج العرب على ضرورة السرعة وإنجاز الأعمال المطلوبة لاقتراب موعد البطولة، وذلك لتظهر المدينة بشكل لائق وجمالى.
 
يأتى ذلك فيما واصل حى وسط تكثيف أعمال تجميل الحدائق بمحيط استاد الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من زراعة النجيل والمحددات بحديقة الاستاد، قص المسطح الأخضر ونظافة حديقة ساعة الزهور ونافورة الأسكندر الأكبر بداية من شارع السلطان حسين.
 
بالإضافة إلي تكثيف زراعة الأحواض حول النافورة ، وقص السياج الشجرى بميدان الخرطوم، والجزر الوسطي بشارع أبي قير، بعناية المهندس طارق حسن مدير إدارة الحدائق بحي وسط.
 
مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار إستعداد لكأس الامم الافريقية (1)
مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار استعداد لكأس الامم الافريقية
 
مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار إستعداد لكأس الامم الافريقية (2)
مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار إستعداد لكأس الامم الافريقية
 
مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار إستعداد لكأس الامم الافريقية (3)
مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار 

مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار إستعداد لكأس الامم الافريقية (4)
مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار

مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار إستعداد لكأس الامم الافريقية (5)
مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار إستعداد لكأس الامم الافريقية

مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار إستعداد لكأس الامم الافريقية (6)
مدينة برج العرب تكثف أعمال تجميل طريق المطار استعداد لكأس الامم الافريقية

 


الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

مطار برج العرب

مدينة برج العرب

تجميل

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