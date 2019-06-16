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صور.. محافظة بورسعيد تستقبل دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:09 م
صور.. محافظة بورسعيد تستقبل دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية بمحافظة بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ دورة في الإنقاذ والإسعافات الأولية لحالات الغرق بمحافظة بورسعيد.

 واختبر 92 متقدم، واجتاز الاختبار الأولي 55 مشارك، وأقيم الاختبار النهائي بحضور لجنة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمنح الناجحين رخصة العمل كمنقذ.

وقالت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إن للدورة مميزات عدة منها، من يجتاز الدورة يحصل علي شهادة وكارنيه معتمد من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، كل منقذ يستطيع توثيق الشهادة في الخارجية للعمل في حمامات السباحة بالأندية والشواطئ خارج مصر، علاوة على المساهمة فى إيجاد فرص عمل في كل الأندية والقري السياحية والشواطئ في كل أنحاء مصر.

ونفذت وزارة الشباب والرياضة 26 دورة في كل محافظات مصر وتم الاشتراك عن طريق مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك خلال شهرى مايو ويونيو 2019.

دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية بورسعيد (1)
دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية بورسعيد 
دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية بورسعيد (3)
دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية بورسعيد 

 


بورسعيد

الشباب والرياضة

الانقاذ النهرى

الانقاذ

الاسعافات الاولية

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