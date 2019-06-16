صور.. مجلس مدينة الأقصر يطلق حملة نظافة بشارع 25 ورفع أطنان من القمامة والمخلفات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل بمجلس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، عن تنظيم وإطلاق حملة مكبرة للنظافة العامة، وذلك بنطاق حى شرق ورفع كل أكوام القمامة والرتش والمخلفات والأتربة الناعمة من شارع 25، والتى كانت تمثل بؤرًا وتجمعات للقمامة والرتش وبالإستعانة بمعدات وآليات وعمال الحى وتم إتخاذ اللازم وتنظيف المنطقة بالكامل.

وأضافت هدية ثابت، أن تلك الحملات تأتي فى إطار تنفيذ تعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وتوجيهات حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة، بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة الأقصر ورفع كل تجمعات القمامة والرتش من جميع البؤر، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.



مجلس مدينة الأقصر يطلق حملة نظافة بشارع 25 ورفع أطنان من القمامة والمخلفات