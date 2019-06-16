صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بفرع الجامعة بالدراسة

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لجان الامتحانات وأعمال الكنترولات بقطاع الجامعة بالدراسة بمرافقة الدكتور عبده إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال تفقده اليوم، على حسن سير وانتظام أعمال لجان امتحانات المصريين والوافدين، ووقف على تهيئة قاعات الامتحانات بالشكل المناسب لأداء الامتحان من حيث توزيع الإضاءة، ومنافذ التهوية، وعدد المراوح فى كل قاعة، ووجود الأطباء باللجان الطبية التى تتابع اللجان لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائه الطلاب.

ووجه رئيس جامعة الأزهر المشرفين والمراقبين بالانتباه واليقظة ومنع أى محاولة للغش، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يرتكب هذا الجرم، لأن بالغش يقع الظلم ويضيع حق المجتهد، كما نصح الطلاب بالجد والاجتهاد فى تحصيل العلوم النافعة والاستذكار والبعد عن الغش لأنه طريق خاطئ للنجاح، وسيترتب عليه عواقب سيئة فى الدنيا والآخرة.

واستمع، من الطلاب عن مستوى أسئلة الامتحانات، فى مادة اليوم والأيام السابقة، ومدى التزامها بالمقرر والمشروح فى المحاضرات، ومناسبتها للوقت، ووجود أستاذ المادة للإجابة على استفساراتهم.

وشدد رئيس الجامعة، على أعضاء الكنترولات على ضرورة البدء فى تصحيح المواد المنتهية أولًا بأول من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها فى أقرب وقت ممكن، بهدف مراعاة مصلحة الطلاب، خصوصًا طلاب السنة النهائية من أجل تسير اجرائتهم التجنيدية.

وفى نهاية الجولة، أشاد رئيس الجامعة بنجاح إدارة الكلية والقائمين على أعمال الامتحانات بضبط اللجان وانتظام العملية الامتحانية، وتوفير الأدوات اللازمة، وتهيئة المناخ المناسب الذى اتسم بالهدوء داخل اللجان لمساعدة الطلاب على أداء الامتحان على أكمل وجه.



