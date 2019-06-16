صور.. رئيس اتحاد الغرف التجارية: تحصيل 1.4 مليار جنيه للمنظومة الضريبية العام الماضى

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرف البحر الأبيض، إن هناك مساعى لزيادة صادرات الصناعية والخدمية الى الأسواق الحرة فى دول الجوار بالوطن العربي وأفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الاورومتوسطى الخامس للتمويل "ميدا فينانس" الذى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء، أن هذا المؤتمر خطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الإستثمارات وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال.

وأوضح أن مصر نجحت بفكر وآليات القطاع الخاص فى انشاء الشركات في أقل من 22 دقيقة بمراكز التميز بالغرف التجارية، والتى تم التوسع فيها وإنشاءها بدعم من المعونة الأمريكية سواء جغرافيا أو من خلال إضافة خدمات حكومية جديدة تقدمها الغرف نيابة عن الدولة.

وأشار إلى نجاح الغرف التجارية فى دعم موارد الدولة ، حيث قامت بتيسير إجراءات الاقرارات الضريبية، وتحصيل أكثر من 1.4 مليار جنيه لصالح الضرائب فى الموسم الضريبى الأخير.

وعلى جانب آخر، ذكر الوكيل، أوضح أن اتحاد غرف البحر الأبيض والتحالف الأورومتوسطي، يقود شراكات مع الاتحاد الأوروبي والذى دعمنا بمنح لأكثر من 27 مشروع اقليمى وعبر الحدود لدعم التجارة والصناعة والاستثمار، ومنهم البرامج الإقليمي لدعم منظمات الأعمال.

وأشار إلى أنه سنشهد مرحلة جديدة من خلال تحديث التجارة وتعميق الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد بإنشاء مراكز لوجستية وبورصات سلعية حديثة فى كافة ربوع مصر لرفع القدرة التنافسية لمنتسبينا محليا ودوليا لتنمية الصادرات.

وأكد على مساعي زيادة صادرات شطرى البحر الأبيض، إلى الأسواق الحرة فى دول أفريقيا والبلدان العربية، من بينها الصادرات الصناعية والخدمية من خلال التعاون الثلاثى، على أن يتم عرض 23 مليار دولار من المنح والمعونة الفنية والقروض الميسرة المقدمة من شركاء التنمية.

وأشار إلي أنه سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص فى جنوب البحر الأبيض من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية وضمان مخاطر الاستثمار والصادرات والتى تتجاوز 22 مليار دولار.

وأكد أن هذا الحدث يتم تنظيمه كل عامين يتم بدعم من برنامج الاتحاد الاوروبى الاقليمى "ابسوميد" ،والذى يهدف لدعم منظمات الأعمال فى جنوب البحر الأبيض، لتقوم بدورها فى تنمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ورواد الأعمال، وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

وأوضح الوكيل أن المؤتمر الدولى فى دورته الخامسة ، نجح فى جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية ومن الاتحاد الاوروبى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الافريقى، والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير، وبنك الإستثمار الأوروبى، والبنك الاوروبى للتعمير والتنمية، وبنك التعمير الألمانى، وهيئة التنمية الفرنسية، وهيئات المعونة الامريكية واليابانية، والالمانية والايطالية.