سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 09:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. رئيس اتحاد الغرف التجارية: تحصيل 1.4 مليار جنيه للمنظومة الضريبية العام الماضى

الأحد، 16 يونيو 2019 08:12 م
صور.. رئيس اتحاد الغرف التجارية: تحصيل 1.4 مليار جنيه للمنظومة الضريبية العام الماضى أحمد الوكيل
كتب إسلام سعيد - تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرف البحر الأبيض، إن هناك مساعى لزيادة صادرات  الصناعية والخدمية الى الأسواق الحرة فى دول الجوار بالوطن العربي وأفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الاورومتوسطى الخامس للتمويل "ميدا فينانس" الذى يقام تحت رعاية  رئيس الوزراء، أن هذا المؤتمر خطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الإستثمارات وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة ورواد الاعمال.

وأوضح أن مصر نجحت بفكر وآليات القطاع الخاص فى انشاء الشركات في أقل من 22 دقيقة بمراكز التميز بالغرف التجارية،  والتى تم التوسع فيها وإنشاءها بدعم من المعونة الأمريكية سواء جغرافيا أو من خلال إضافة خدمات حكومية جديدة تقدمها الغرف نيابة عن الدولة.

وأشار إلى نجاح الغرف التجارية فى دعم موارد الدولة ، حيث قامت بتيسير إجراءات الاقرارات الضريبية، وتحصيل أكثر من 1.4 مليار جنيه لصالح الضرائب فى الموسم الضريبى الأخير.

وعلى جانب آخر، ذكر الوكيل، أوضح أن اتحاد غرف البحر الأبيض والتحالف الأورومتوسطي، يقود شراكات مع الاتحاد الأوروبي والذى دعمنا بمنح لأكثر من 27 مشروع اقليمى وعبر الحدود لدعم التجارة والصناعة والاستثمار، ومنهم البرامج الإقليمي لدعم منظمات الأعمال.

وأشار إلى أنه سنشهد مرحلة جديدة من خلال تحديث التجارة وتعميق الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد بإنشاء مراكز لوجستية وبورصات سلعية حديثة فى كافة ربوع مصر لرفع القدرة التنافسية لمنتسبينا محليا ودوليا لتنمية الصادرات.

وأكد على مساعي زيادة صادرات شطرى البحر الأبيض، إلى الأسواق الحرة فى دول أفريقيا والبلدان العربية، من بينها الصادرات الصناعية والخدمية من خلال التعاون الثلاثى، على أن يتم عرض 23 مليار دولار من المنح والمعونة الفنية والقروض الميسرة المقدمة من شركاء التنمية.

وأشار إلي أنه سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص فى جنوب البحر الأبيض من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية وضمان مخاطر الاستثمار والصادرات والتى تتجاوز 22 مليار دولار.

وأكد أن هذا الحدث  يتم تنظيمه كل عامين يتم بدعم من برنامج الاتحاد الاوروبى الاقليمى "ابسوميد" ،والذى يهدف لدعم منظمات الأعمال فى جنوب البحر الأبيض، لتقوم بدورها فى تنمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ورواد الأعمال، وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

وأوضح الوكيل أن المؤتمر الدولى فى دورته الخامسة ، نجح فى جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية ومن الاتحاد الاوروبى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الافريقى، والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير، وبنك الإستثمار الأوروبى، والبنك الاوروبى للتعمير والتنمية، وبنك التعمير الألمانى، وهيئة التنمية الفرنسية، وهيئات المعونة الامريكية واليابانية، والالمانية والايطالية.

اتحاد الغرف التجارية (1)
 
اتحاد الغرف التجارية (2)
 
اتحاد الغرف التجارية (3)
 
اتحاد الغرف التجارية (4)
 
اتحاد الغرف التجارية (5)
 
اتحاد الغرف التجارية (6)
 
اتحاد الغرف التجارية (7)
 
اتحاد الغرف التجارية (8)
 
اتحاد الغرف التجارية (9)
 
اتحاد الغرف التجارية (10)
 
اتحاد الغرف التجارية (11)
 
اتحاد الغرف التجارية (12)
 

الغرف التجارية

الضرائب

الوكيل

صادرات مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر النتائج الكاملة لانتخابات الغرف التجارية فى المحافظات.. التزكية تحسم انتخابات الغرف التجارية بالفيوم والشرقية ومطروح.. والقوائم كلمة السر فى المحافظات.. وإقبال كبير من التجار وأعضاء الجمعية العمومية..صور

الأحد، 16 يونيو 2019 04:30 م

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء الغرفة التجارية الفائزين فى الانتخابات

الأحد، 16 يونيو 2019 03:28 م

إعلان نتيجة انتخابات اللجنة العامة لأنتخابات الغرفة التجارية بقنا بفوز 7 مرشحين

الأحد، 16 يونيو 2019 03:01 م

فوز تحالف قائمة "إيد واحدة" بانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان

الأحد، 16 يونيو 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة