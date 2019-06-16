صور.. حملات رش جماعي للطب البيطري بكفر الشيخ للقضاء على الطفيليات

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح الدكتور عبد الحكيم حامد أبو اسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن المديرية نظمت قوافل بيطرية للرش الجماعي بقرى المحافظة للقضاء على الطفيليات الخارجية بالماشية، حفاظاً على الثروة الحيوانية من أبقار وماعز وجاموس وضأن.

وأضاف أبو اسماعيل لـ " اليوم السابع "،أن القوافل تتجه للوحدات البيطرية بكل قرية من القرى، لاستقبال الماشية، إضافة إلى التوجه للحظائر وللمنازل وأماكن تجمع الماشية للرش الجماعي، مؤكداً أن القوافل مستمرة في عملها خلال الشهر الجاري .



جانب من الرش الجمعي للماشية بالقرى



جانب من الرش الجمعي للماشية بالقرى



جانب من الرش الجمعي للماشية بالقرى