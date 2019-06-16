صور.. جامعة السويس تنظم مؤتمر "مصر وأفريقيا الفرص والتحديات"

السويس - السيد فلاح

افتتح الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة قناة السويس، المؤتمر الدولى الأول لكلية السياسة والاقتصاد تحت عنوان "مصر وأفريقيا الفرص والتحديات" فى الفترة من 16- 17 يونيو 2019 والذى نظمته كلية السياسية والاقتصاد بقاعة المؤتمرات بمبنى الجامعة الإدارى.

حضر المؤتمر الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ووزير الشباب والرياضة الأسبق والدكتور عزت سعد، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية والسفير الأسبق، ورخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون الخارجية والعديد من كبار رجال الفكر السياسى والإقتصادى وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات المختلفة والباحثين وطلاب الجامعة.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم تقديم الحضور من الدكتورة رانيا شمعة، مقرر المؤتمر، ووكيل كلية السياسة والأقتصاد لشئون التعليم والطلاب، ثم بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة الدكتور جمال سلامة، رئيس المؤتمر وعميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، والذى أكد بأن هذا المؤتمر جاء من منطلق ما يسمى "بالهوية الإفريقية لمصر"، حيث أكد على تثمين دور مصر على الصعيد الإفريقي، وضرورة الاتحاد أمام التحديات التى تواجه مصر والدول الإفريقية.

أكد رئيس الجامعة، أن إقامة هذا المؤتمر جاء ضمن خطة الجامعة لعقد العديد من الندوات والمؤتمرات والتى من شأنها الأرتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى لدى باحثى وطلاب الجامعة.

وأوضح الشرقاوى، بأن فكرة المؤتمر تتبنى توجهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومتى الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن جامعة السويس لها السبق فى إقامة مؤتمر يهتم بالعلاقات المصرية – الإفريقية، فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي.

ومن جانبه أشار "هلال" إلى ضرور تنمية الثقافة والهوية الإفريقية بإعتبارها من أهم الموضوعات الأساسية التى تحوز على اهتمام "الإجندة الإفريقية" التى وضعتها منظمة الاتحاد الإفريقي.

كما أوضح رخا، أن مصر بحاجة إلى تنمية الأستثمارات التجارية الإفريقية مع ضرورة الترويج للجهود التى تقدمها على الصعيد الإفريقى فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد "سعد" أن مصر أقامت العديد من المنتديات والمؤتمرات والتى تناقش العديد من القضايا الهامة، كالأمن ومكافحة الإرهاب، والتجارة الحرة، الأمر الذى جعل مصر تشرُف برئاسة منظمة الاتحاد الأفريقي.

وفى سياق متصل، تناول عملية صنع اتخاذ القرار داخل المنظمة وتأثيره فى مواجهة التحديات التى تواجه القارة الإفريقية .

الجدير بالذكر بأن أهداف المؤتمر جاءت لبحث الفرص والتحديات التى تواجهها القارة على المستوى الداخلى والخارجى وكيفية مواجهتها، وكذلك بحث سبل تفعيل التعاون السياسى والاقتصادى وفرص الاستثمار المتبادل بين مصر ودول القارة، وأيضًا بحث تعظيم المصالح المتبادلة وخلق قنوات اتصال ومراكز تأثير متبادلة على الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية يمكن بواسطتها دعم صناعة القرار فى بلدان القارة وتجاوز المشكلات الطارئة.



مؤتمر مصر إفريقيا بجامعة قناة السويس



مؤتمر مصر إفريقيا بجامعة قناة السويس



مؤتمر مصر إفريقيا بجامعة قناة السويس



مؤتمر مصر إفريقيا بجامعة قناة السويس