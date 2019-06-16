صور.. تطوير حديقة سعد زغلول بالإسكندرية ورفع 20 طن مخلفات

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية، عن تطوير حديقة سعد زغلول واستمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بحى وسط، وبحضور اللواء سمير صدقى رئيس الحى، قام جهاز النظافة بالحى، اليوم الأحد، برفع 20 طن مخلفات تقليم النخيل بحديقة سعد زغلول .

كما تضمنت أعمال التطوير وتركيب ودهان أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى متابعة تطهير الشنايش والمطابق بمعرفة منطقة وسط للصرف الصحى، كما تم إحلال وتجديد 25 سلة قمامة متهالكة بحديقة سعد زغلول، بعد تدعيمها بعدد 25 سلة قمامة جديدة، وذلك فى إطار الارتقاء بمستوى النظافة ورفع كفاءة الحديقة، وإعادتها لسابق عهدها وجمالها.