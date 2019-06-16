صور.. "تضامن الغربية" تنظم ندوة تثقيفية لتوعية الحجاج فى مدينة السنطة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، ندوة تثقيفية ودينية لحجاج بيت الله الحرام بمدينة السنطة، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها المديرية على مستوى المحافظة لتوعية الحجاج بالإرشادات والأساليب التى يجب إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

وقال منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، إن هناك تعليمات لمديري الإدارات بعمل ندوات توعية بالتنسيق مع الأوقاف لتوعية الحجاج عن شروط أداء مناسك الحج وآدابه، وتقديم التسهيلات الإدراية وغيرها مع الجهات المعنيه للحجاج.