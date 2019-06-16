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صور.. "تضامن الغربية" تنظم ندوة تثقيفية لتوعية الحجاج فى مدينة السنطة

الأحد، 16 يونيو 2019 08:10 م
صور.. "تضامن الغربية" تنظم ندوة تثقيفية لتوعية الحجاج فى مدينة السنطة جانب من الحضور
الغربية - محمد طارق

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، ندوة تثقيفية ودينية لحجاج بيت الله الحرام بمدينة السنطة، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها المديرية على مستوى المحافظة لتوعية الحجاج بالإرشادات والأساليب التى يجب إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.
 
وقال منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، إن هناك تعليمات لمديري الإدارات بعمل ندوات توعية بالتنسيق مع الأوقاف لتوعية الحجاج عن شروط أداء مناسك الحج وآدابه، وتقديم التسهيلات الإدراية وغيرها مع الجهات المعنيه للحجاج.
 
الندوة التثقيفية لحجاج الغربية
الندوة التثقيفية لحجاج الغربية

 

الندوة التثقيفية لحجاج الغربيه_1
الندوة التثقيفية لحجاج الغربيه

 

جانب من الحضور .
جانب من الحضور 

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

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