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صور.. تضامن الإسكندرية تنظم دورة تدريبية للمشرفين على الحج

الأحد، 16 يونيو 2019 06:10 م
صور.. تضامن الإسكندرية تنظم دورة تدريبية للمشرفين على الحج خلال الحمله
الاسكندرية جاكلين منير

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نظمت اليوم مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، الدورة التدريبية لمشرفين حج الجمعيات الأهلية لعدد خمس محافظات (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - مطروح - دمياط).

حيث تناولت الدورة ورشة عمل للمشرفين عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم والسمات الشخصية للمشرف والتأكيد على أن دور المشرف هو دور فنى وإدارى وليس دينى، والتأكيد على التسكين وجوازات السفر لكلا من المشرفين والحجاج وإجراءات المطار والشنط والمسار الإلكتروني.

وألقى رضا متولى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية كلمة رحب فيها بالمشرفين وتمنى لهم رحلة حج مشرفة وصولا لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وشدد على الاهتمام بالحجاج وتقديم أفضل خدمة لهم والعمل على راحتهم.

فيما قام مدير الدعوة بأوقاف الإسكندرية، بشرح مبسط لمناسك الحج وما على المشرف من واجبات والتزامات تجاه الحجاج وقام بالرد على جميع الاستفسارات الدينية.

من جهة أخرى عقد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية اجتماعا اليوم مع مديرى الإدارات الاجتماعية لمناقشة كل ما يتعلق بأعمال الضمان من تظلمات وتتبعات وشكاوى وحالات نقل معاش الضمان إلى برنامج تكافل وكرامة والقيد العائلى، وشدد على سرعة إنجاز العمل وحسن التعامل مع العملاء المترددين على الوحدات والإدارات الاجتماعية.

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اخبار الاسكندرية

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