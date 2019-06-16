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صور.. اندلاع حريق هائل فى مدينة بوسطن بالولايات المتحدة

الأحد، 16 يونيو 2019 07:27 ص
صور.. اندلاع حريق هائل فى مدينة بوسطن بالولايات المتحدة جانب من الحريق
كتب محمد جمال

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اندلع حريق فى حى يقع إلى الجنوب من وسط مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وبحسب مقياس الإنذار فإن الحريق يعتبر من الدرجة التاسعة ،وأفادت إدارة الإطفاء فى بوسطن فى تغريدة نشرتها على موقعها فى "تويتر" بأن الحريق اندلع ظهر أمس فى مبنى بمنطقة ماتابان، وهى حى فى بوسطن، وامتد إلى العديد من المبانى المجاورة الأخرى.

 

وتبين صور تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يخرج من المبانى، مع اشتعال النيران باثنين على الأقل من الأسطح، بينما يستخدم رجال الإطفاء خراطيم المياه لاحتواء الوضع ،هذا ولم تذكر المعلومات الواردة من مكان الحادث سقوط ضحايا، ولم تشر إلى سبب الحريق.

 

1
جانب من الحريق

 

2
رجال الإطفاء

 

3
جانب من الحريق

 

4
جانب من الحريق

 


حريق

بوسطن

أمريكا

الإطفاء

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