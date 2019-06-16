صور.. احتجاجات فى برشلونة ضد تنصيب آدا كولو عمدة لكتالونيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر مئات المواطنين فى شوارع برشلونة، أمس السبت احتجاجا على تنصيب آدا كولو بايانو عمدة لكتالونيا، وتعتبر آدا كولو بايانو هى سياسية يسارية إسبانية، وأول سيدة تصل لهذا المنصب.

ويُحاكم خمسة أشخاص فى قضية محاولة استقلال كتالونيا عام 2017، وتعتقلهم السلطات الإسبانية منذ أكثر من عام ،وسيعود الخمسة الذين وصلوا إلى مبنى البرلمان بمرافقة أمنية مشددة، إلى سجنهم بعد حضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد .

ويجرى احتجاز الخمسة، إلى جانب آخرين، فى السجن فى انتظار المحاكمة التى ستحدد ما إذا سيدخلون إلى البرلمان الإسبانى، حيث يواجهون عقوبة السجن لعدة سنوات إذا ثبتت إدانتهم بالتمرد.



احتجاجات



آدا كولو تدخل قاعة لتنصيبها عمدة لكتالونيا



آدا كولو عمدة برشلونة



آدا كولو



تظاهرات تزامنا مع تنصيب آدا كولو



تظاهرات



جانب من الاحتجاجات



مراسم التنصيب