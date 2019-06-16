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صور.. احتجاجات فى برشلونة ضد تنصيب آدا كولو عمدة لكتالونيا

الأحد، 16 يونيو 2019 04:08 ص
صور.. احتجاجات فى برشلونة ضد تنصيب آدا كولو عمدة لكتالونيا احتجاجات فى برشلونة
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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تظاهر مئات المواطنين فى شوارع برشلونة، أمس السبت احتجاجا على تنصيب آدا كولو بايانو عمدة لكتالونيا، وتعتبر آدا كولو بايانو هى سياسية يسارية إسبانية، وأول سيدة تصل لهذا المنصب

ويُحاكم خمسة أشخاص فى قضية محاولة استقلال كتالونيا عام 2017، وتعتقلهم السلطات الإسبانية منذ أكثر من عام ،وسيعود الخمسة الذين وصلوا إلى مبنى البرلمان بمرافقة أمنية مشددة، إلى سجنهم بعد حضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد .

ويجرى احتجاز الخمسة، إلى جانب آخرين، فى السجن فى انتظار المحاكمة التى ستحدد ما إذا سيدخلون إلى البرلمان الإسبانى، حيث يواجهون عقوبة السجن لعدة سنوات إذا ثبتت إدانتهم بالتمرد.

 

احتجاجات
احتجاجات

 

آدا كولو تدخل قاعة لتنصيبها عمدة لكتالونيا
آدا كولو تدخل قاعة لتنصيبها عمدة لكتالونيا

 

آدا كولو عمدة برشلونة
آدا كولو عمدة برشلونة

 

آدا كولو
آدا كولو

 

تظاهرات تزامنا مع تنصيب آدا كولو
تظاهرات تزامنا مع تنصيب آدا كولو

 

تظاهرات
تظاهرات

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

مراسم التنصيب
مراسم التنصيب

 

مراسم تنصيب آدا كولو
مراسم تنصيب آدا كولو

 


برشلونة

كتالونيا

آدا كولو

احتجاجات

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