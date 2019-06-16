صرف 65% من مقررات يونيو لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يونيو الجارى، وأنه جرى صرف ما يقرب من 65% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه القبلى حتى الآن، بجانب صرف الشركة العامة للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه البحرى.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أن رصيد مصر من السكر يكفى الاستهلاك 8 أشهر، ومتوسط الاستهلاك الشهرى من السكر يتراوح من 230 ألف إلى 240 ألف طن شهريًا، وأن موقف أرصدة السكر بشركات إنتاج السكر بمناسبة قرب انتهاء موسم إنتاج سكر البنجر، وتبين من واقع الأرصدة أنها تكفى استهلاك 8 أشهر.