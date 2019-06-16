صحتك فى وصفة.. زيت الجوجوبا والبيكربوناتو والشوفان لتخفيف الطفح الجلدى

１- البيكربوناتو أو صودا الخبز
تحتوى صودا الخبز على العديد من الخصائص التى تساعد على استعادة مستوى الحموضة للبشرة، ما يجعله أحد أفضل المكونات لتهدئة الطفح الجلدى وردود الفعل التحسسية، كما أن لديها تأثير طفيف مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من التهيج.
المكونات4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز (60 جراما).
الطريقة:اصنع عجينة مع صودا الخبز والماء.
إذا استمرت الأعراض، كرر ذلك.
２- الشوفانيمكن استخدام دقيق الشوفان لأغراض علاجية وتجميلية مختلفة منها تخفيف الطفح الجلدى، حيث إن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تجعله أحد أفضل المكونات لتهدئة الطفح الجلدي والحساسية الجلدية الأخرى، يمكن استخدامه حتى للحروق والإصابات الأخرى.
كيفية استخدامهوضع كوب من دقيق الشوفان فى حوض من الماء والاستحمام فيه لمدة 30 دقيقة.
3- زيت الجوجوبا
يعمل زيت الجوجوبا كمضاد للالتهابات وهو مفيد للتخفيف من الطفح الجلدى، ويرطب البشرة ويقلل من تهيج البشرة، كما أنه يساعد البشرة على امتصاص أفضل للأدوية الموضعية الأخرى.
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