صحتك فى وصفة.. زيت الجوجوبا والبيكربوناتو والشوفان لتخفيف الطفح الجلدى

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من أنواع الطفح الجلدى، بعضها تظهر على الفور بعد تناول أنواع معينة من الطعام أو تعرض الجلد لمادة تسبب التهيج والحساسية، فى حين أن البعض الآخر يظهر تدريجيا وتسبب الحكة والألم، ويمكن علاجها بالطرق الطبيعية، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة علاج الطفح الحادة وتخفيفه باستخدام ببيكربونات الصوديوم وزيت الجوجوبا والشوفان، وفقا لموقع step to health.



１- البيكربوناتو أو صودا الخبز تحتوى صودا الخبز على العديد من الخصائص التى تساعد على استعادة مستوى الحموضة للبشرة، ما يجعله أحد أفضل المكونات لتهدئة الطفح الجلدى وردود الفعل التحسسية، كما أن لديها تأثير طفيف مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من التهيج.

المكونات 4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز (60 جراما).

ربع كوب من الماء المعقم (62.5 مل). الطريقة: اصنع عجينة مع صودا الخبز والماء.

قم بوضعها على المناطق المتأثرة واتركها لمدة 10 دقائق، ثم اشطفها بالماء الدافئ.

إذا استمرت الأعراض، كرر ذلك. ２- الشوفان يمكن استخدام دقيق الشوفان لأغراض علاجية وتجميلية مختلفة منها تخفيف الطفح الجلدى، حيث إن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تجعله أحد أفضل المكونات لتهدئة الطفح الجلدي والحساسية الجلدية الأخرى، يمكن استخدامه حتى للحروق والإصابات الأخرى. يمكن استخدام دقيق الشوفان لأغراض علاجية وتجميلية مختلفة منها تخفيف الطفح الجلدى، حيث إن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تجعله أحد أفضل المكونات لتهدئة الطفح الجلدي والحساسية الجلدية الأخرى، يمكن استخدامه حتى للحروق والإصابات الأخرى.

كيفية استخدامه وضع كوب من دقيق الشوفان فى حوض من الماء والاستحمام فيه لمدة 30 دقيقة. وضع كوب من دقيق الشوفان فى حوض من الماء والاستحمام فيه لمدة 30 دقيقة.

يمكنك أيضًا مزجها مع الماء وعمل معجون وتركه مباشرة على الطفح الجلدى واتركه لمدة 20 دقيقة.

استخدمه لمدة ثلاثة أيام متتالية أو حتى تتم إزالة الطفح الجلدى.

3- زيت الجوجوبا يعمل زيت الجوجوبا كمضاد للالتهابات وهو مفيد للتخفيف من الطفح الجلدى، ويرطب البشرة ويقلل من تهيج البشرة، كما أنه يساعد البشرة على امتصاص أفضل للأدوية الموضعية الأخرى. كيفية استخدامه خذ كمية صغيرة من زيت الجوجوبا وافركه على المنطقة المصابة دون شطب. خذ كمية صغيرة من زيت الجوجوبا وافركه على المنطقة المصابة دون شطب.

كرره مرتين فى اليوم إذا لزم الأمر.