"صحة شمال سيناء" تعلن خطة تدريب الأطباء الجدد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم، موافقة الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة إعداد خطة تدريب الدفعة الجديدة من الأطباء البشريين على الأعمال الوقائية أوائل يوليو القادم.

وقال محسن صبحى مراقب عام مديرية الصحة، إن المديرية قامت بإعداد خطة تدريب للتأكد من إعداد وجاهزية الأطباء الجدد ميدانيا للقيام بالأعمال الإشرافية للطب الوقائى بالوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة.

وقال الدكتورمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى، إن خطة التدريب تتضمن تدريب 103 أطباء على مستوى الإدارات الصحية للمحافظة اعتبارا من 2019/7/1.

وأشار الدكتور حاسم حمدى، مدير إدارة التثقيف والإعلام، إلى أن الدورات التدريبية تهدف للنهوض بالقطاع الصحى فى جميع المجالات من أجل تقديم الجودة للمواطن بشمال سيناء.

وأوضح فتحى عثمان، مدير مكتب التثقيف، أن البرنامج التدريبى يتضمن ترصد الأمراض المعدية والمشتركة وأعمال مكتب الصحة والتطعيمات وسلسلة التبريد والتعامل مع الأمصال والطعوم، مؤكدًا على أن الثقافة الوقائية هدف وغاية للمرحلة المقبلة بالقطاع الصحى.