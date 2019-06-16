صحة البحر الأحمر :حملات لمكافحة الحشرات بمناطق جنوب المحافظة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أنه ستقوم اداراة مرسي علم الصحية والشلاتين اليوم الأحد بشن حملات رش لمكافحة الحشرات وناقلات الامراض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن تلك الحملات يتم شنها كأجراء وقائي مسبق لعدم انتشار الحشرات المسببة للامراض.

وتابع أن هناك خطة تتبعها المديرية لتلك الحملات لتغطية جميع مدن المحافظة، مؤكدا أن الحملات مكونه من فريق تابع لادارة مكافحة ناقلات الامراض من الادارات الصحية المختلفة، وتتم عملية الرش بالضباب والرزاز والترصد الحشرى.