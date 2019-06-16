شركة مياه الأقصر تبدأ أعمال تطهير بيارة صرف صحى الرواجح

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق فريق العمل بإدارة مياة القرنة بمحافظة الاقصر، في أعمال تطهير البيارة الرئيسية لمحطة صرف صحي الرواجح، ضمن أعمال التطهير لمحطات الصرف الحالية بالمحافظة لتجنب حالات الإنسداد المفاجئ في الشبكات أو بمحطات الصرف وبإشراف مصطفى محمد أحمد مدير الإدارة.

وصرح اللواء محمد يحي كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالأقصر، أن عمليات التطهير تشمل ناتج مخلفات الحمأة والتربة الطينية والرمل، حيث يصل عمق البيارة إلى 10متر وتوجد شبكة منع للرواسب الخشنة والأجسام الصلبة على بعد 6 متر .