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شرطة نيوزيلندا: اصطدام طائرتين خفيفتين ومصرع قائديهما

الأحد، 16 يونيو 2019 10:02 ص
شرطة نيوزيلندا: اصطدام طائرتين خفيفتين ومصرع قائديهما نيوزيلاندا
أ ش أ

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أعلنت شرطة نيوزيلندا اليوم، الأحد، مصرع طيارين جراء اصطدام طائرتين خفيفتين ببعضهما وتحطمهما فوق مدينة ماسترتون.

 

وذكرت الشرطة في بيان - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -"يمكننا تأكيد مصرع طيارين جراء تحطم طائرتين خفيفتين اليوم في مدينة ماسترتون، وتعمل قواتنا والخدمات الخاصة في مكان الحادث، مؤكدة أنه تم قطع الحركة المرورية في الطرق القريبة..مشيرة إلى أن التحقيق في ملابسات الحادث سيقوم به موظفو دائرة الطيران المدني لنيوزيلندا ولجنة التحقيق في حوادث النقل".

 

وتحطمت الطائرتان الخفيفتان اليوم في تمام الساعة (11:10) (بالتوقيت المحلي لمدينة ماسترتون) حيث أسفر سقوطهما على الأرض عن اشتعال النيران فيهما.

 


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