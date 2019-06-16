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سلطات جنوب أفريقيا تمهل الرئيس حتى 21 يونيو للرد على اتهامات بالفساد

الأحد، 16 يونيو 2019 02:51 م
سلطات جنوب أفريقيا تمهل الرئيس حتى 21 يونيو للرد على اتهامات بالفساد رئيس جنوب افريقيا
كتبت - هناء أبو العز

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أمهلت سلطات مكافحة الفساد فى جنوب أفريقيا الرئيس سيريل رامافواسا حتى 21 يونيو الجارى للرد على بلاغ بشأن الحصول على مبلغ مالى من شركة لها صله بابنه قبل انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر الوطنى الإفريقى الحاكم، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة " بيزنس داى " الجنوب أفريقية.

 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حزب التحالف الديمقراطى المعارض طالب سلطات مكافحة الفساد بالتحقيق فى واقعة تلقى انديل ابن رامافوسا مبلغ 500 ألف راند (33823 دولار) من شركة بوساسا الخدمية، التى تعرف الآن باسم افريكان جلوبال اوبريشن، والتى لديها صلات بمؤسسات حكومية جنوب أفريقية.

 

وأفادت الصحيفة الجنوب أفريقية بأن رامافوسا قد تلقى طلبا من مكتب مكافحة الفساد للرد على الاتهامات فى 30 مايو الماضى، وذلك بحسب خطاب أرسله رئيس مكتب مكافحة الفساد بوسيسيوى مكويبانى لزعيم حزب التحالف الديمقراطى مموسى مايماني.

 


مكافحة الفساد

جنوب افريقيا

اتهامات فساد

انتخابات جنوب افريقيا

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