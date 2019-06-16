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سفير كوريا الجنوبية باليمن: الأربعاء تدشين مساعدات غذائية للشعب اليمنى

الأحد، 16 يونيو 2019 04:36 م
سفير كوريا الجنوبية باليمن: الأربعاء تدشين مساعدات غذائية للشعب اليمنى اطفال اليمن
إيمان حنا

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أكد سفير كوريا الجنوبية باليمنوانج تشو، مواصلة دعم بلاده لليمن في مجالات الصحة والكهرباء وغيرها من المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن يوم الأربعاء القادم، سوف يشهد تدشين المساعدة الغذائية الكورية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، فى العاصمة المؤقتة عدن مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية .

ومن جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء بتطور مجالات التعاون الثنائى بين الجانبين في المشاريع الاستثمارية، مثمناً الدعم الكورى الجنوبى لليمن وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى فى مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة.. مشيراً إلى أن المساعدات المقدمة ساهمت فى التخفيف من معاناة الشعب اليمنى التى تسببت بها مليشيا الحوثى الانقلابية.

تناول اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتفعيلها في مختلف المجالات، وإمكانية توسيعها مع الشركات الكورية الجنوبية وبحث فرص استثمارية لتشمل مساعدة اليمن فى توفير الأليات والمركبات فى مجال الإصحاح البيئى والصرف الصحى وتحسين النظافة بالمدينة.

وتطلع الخنبشي إلى إمكانية تبنى الحكومة الكورية مشاريع صغيرة يستفيد منها قطاعات واسعة من العمالة اليمنية فى سوق العمل، بالإضافة إلى برامج دعم عاجل لصناديق النظافة والصرف الصحى فى المحافظات المحررة.

 


اليمن

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