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سفر وعودة 1318 مصريا وليبيا ومرور 233 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأحد، 16 يونيو 2019 06:40 م
سفر وعودة 1318 مصريا وليبيا ومرور 233 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة ميناء السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1318 مصريا وليبيا و233 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1034 إلى الجانب الليبى، بينهم  278مصريا و756 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 284 بينهم 232 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 52 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 115 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 118  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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