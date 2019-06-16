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زيادة الحد الأقصى لمنحة العيادات الخارجية" بـ"أبو الريش" من الجايكا إلى 18 مليون دولار

الأحد، 16 يونيو 2019 11:59 ص
زيادة الحد الأقصى لمنحة العيادات الخارجية" بـ"أبو الريش" من الجايكا إلى 18 مليون دولار مستشفى أبو الريش للأطفال
كتب وائل ربيعى

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قام السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى نيابة عن الجانب اليابانى ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى نيابة عن الحكومة المصرية بالإجراءات اللازمة لتغيير الحد الأقصى للمنحة الخاصة بمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة "أبو الريش اليابانى" من قيمة 15.60 مليار ين يابانى إلى قيمة تصل إلى 19.83 مليار ين يابانى، بإجمالى 18 مليون دولار أمريكى.

من جانبه أكد السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، أن أول شئ فعله بعد توليه المنصب ووصوله إلى القاهرة هو زيارة مستشفى أبو الريش اليابانى التى لديها تاريخ كبير فى هذا المجال، موضحا أنه سيتم توفير التسهيلات والمعدات اللازمة لتطوير هذا المستشفى المهم كما سيتم زيادة أعداد الفحص للمرضى بعد الانتهاء من إنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديدة.

يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى وحدة عيادات خارجية جديد لخدمات الطب الباطنى وتزويده بالمعدات ذات الصلة بالإضافة إلى المرافق الموجودة بالفعل بمستشفى أطفال جامعة القاهرة بناء على طلب الحكومة المصرية، وهذه المرة تم إضافة مبلغا آخرا إلى قيمة المنحة حيث إنه هناك ضرورة لإنشاءات إضافية من أجل تعزيز السلامة والأمان.

 


الحكومة المصرية

الجايكا

ابو الريش اليابانى

السفير اليابانى

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