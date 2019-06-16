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وسنورد أرباح للموازنة خلال 3 سنوات..

زكى عابدين لمستثمرين سعوديين: استثمروا فلوسكم فى العاصمة الإدارية

الأحد، 16 يونيو 2019 12:34 م
زكى عابدين لمستثمرين سعوديين: استثمروا فلوسكم فى العاصمة الإدارية اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة
كتب هانى الحوتى

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دعا اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وفد المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "بدعوكم إلى التواجد والاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة لصالحنا، لأننا نريد جذب استثمارات أجنبية للمشروع، لأن تمويله قائم على بيع الأراضى لتمويل المرافق والبنية التحتية، وحتى الآن لم نحصل على أى تمويل من موازنة الدولة، بل سنورد أرباحا للموازنة خلال عامين أو ثلاثة"، مضيفا: "كما أن استثماركم بالعاصمة الإدارية لصالحكم أيضا، ولأن استثماركم هنا يحفظ أموالكم، وينميها".

وأضاف عابدين، خلال زيارة وفد من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا سعوديا، صباح اليوم الأحد، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، يأتى ضمن مخطط استراتيجى للدولة لزيادة المساحة المعمورة بالسكان، واستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، إذ وصلنا إلى 100 مليون نسمة فى مصر، بالإضافة إلى الأخوة العرب الذين يعيشون معنا من سوريا وفلسطين واليمن، من خلال بناء 14 مدينة ذكية جديدة، ولذا فإنه بجانب تنمية العاصمة، جارى ضخ استثمارات ضخمة لتنمية سيناء، لتوطين المصريين هناك.

وطمأن عابدين، المستثمرين السعوديين، حول توافر البنية التحتية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا انتهينا بنسبة 70% من البنية التحتية للمشروع من توصيل مياه وصرف صحى ومرافق ومياه، وسيتم الانتهاء منها نهاية العام، كما تم الانتهاء من الأحياء السكنية، والحى الحكومى، وستنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية خلال نفس الشهر من العام المقبل، مضيفا :"ستشاهدون اليوم إنجاز حقيقى بسواعد مصرية".

وعرض  اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فيديو على وفد المستثمرين السعوديين عن مخطط المشروع.

واستقبلت مساء أمس السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد أكثر من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا وكبريا الشركات العقارية بالمملكة.

 هذا ومن المقرر تنظيم الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسي بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الاسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.


اخبار الاقتصاد

العاصمة الإدارية

مستثمرين سعوديين

مقر الحكم

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