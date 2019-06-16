رويال بنك أوف سكوتلاند: اندماج ساب والأول يعزز رأس المال الأساسي

(رويترز)

قال رويال بنك أوف سكوتلاند (آر.بي.إس) اليوم الأحد إن استكمال الاندماج بين البنك الأول والبنك السعودى البريطانى (ساب) سيؤدى لتخلصه من أصول عالية المخاطر بقيمة 4.7 مليار استرلينى (5.9 مليار دولار) وتعزيز رأسماله الأساسي.

وذكر البنك البريطانى فى بيان أنه، ومن خلال وحدته الهولندية نات ويست ماركتس، كان جزءا من كونسورتيوم يضم إن.إل.إف.آى وبنك سانتاندير يمتلك حصة إجماليها 40 % فى البنك الأول. وكان آر.بي.إس يملك حصة تعادل 15.3% فى البنك الأول.

وقال البنك إنه نتيجة لاستكمال الاندماج، سيحقق مكسبا قدره 400 مليون جنيه استرلينى نتيجة التخلص من حصته فى البنك الأول مقابل أسهم يتلقاها فى البنك السعودى البريطاني، فضلا عن خفض الأصول المرجحة بالمخاطر 4.7 مليار جنيه استرليني.

وأشار البنك إلى أن الصفقة ستقود لإطفاء التزامات بقيمة 300 مليون استرلينى وأضاف أن التغييرات سترفع نسبة رأس المال الأساسى للبنك بواقع 60 نقطة أساس.

وصرح روس مكيوان الرئيس التنفيذى لرويال بنك أوف سكوتلاند فى بيان أن الاندماج سيساعد البنك أيضا على التركيز على الأسواق التى يستهدفها.

ويعكف البنك، الذى أنقذته الحكومة البريطانية فى 2008 بضخ 45.5 مليار استرليني، على تقليص أنشطته الخارجية منذ الأزمة المالية للتركيز على أنشطة الإقراض فى المملكة المتحدة.