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رفع 2000 طن قمامة من شوارع القليوبية فى الفترة الصباحية

الأحد، 16 يونيو 2019 11:39 ص
رفع 2000 طن قمامة من شوارع القليوبية فى الفترة الصباحية حملات رفع القمامة من شوارع القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدن ومراكز محافظة القليوبية، حملة مكبرة اليوم لرفع تراكمات القمامة من الشوارع بناء على توجهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بضرورة متابعة أعمال النظافة والسعى لتجميل الشوارع والميادين، حيث تم رفع 2000 طن تراكمات قمامة فى الفترة الصباحية اليوم الأحد من شوارع المحافظة.

ومن ناحيته أكد اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه تم ضبط 3 حالات لتروسيكل وعربتان كارو يقوموا بأعمال نبش وفرز القمامة وتفريغ الأكياس من محتوياتها بشارع 15 مايو، وتم التحفظ عليهم ومصادرتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى القناطر تم متابعة إزالة أعمال قبل الشروع بالبناء، والتى تم إقامتها بالمخالفة ودون الحصول على التراخيص اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك حالتان تعدى بالبناء فى مدينة شبرا الخيمة.

 


اخبار القليوبية

شوارع القليوبية

قمامة القليوبية

محافظ القليوبية

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