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رفع 140 طن قمامة وإزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ببنى سويف

الأحد، 16 يونيو 2019 09:22 م
رفع 140 طن قمامة وإزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ببنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف - أيمن لطفى

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استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، مساء اليوم الأحد،  التقارير الخاصة بالمجهودات اليومية التى تنفذها الوحدات المحلية والمديريات الخدمية فى مجالات النظافة ورفع القمامة والتجميل ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن رفع كميات من القمامة والمخلفات والقيام بأعمال تجميل وتوصيل مرافق وأعمال رصف وتمهيد ورصف للطرق الداخلية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
 
وتضمنت التقارير موجزا عن سير أعمال التطوير الجارى تنفيذها بطريق الكورنيش بمدينة بني سويف ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين الحيوية والقضاء على العشوائية وإزالة الإشغالات، حيث يجرى العمل  فى المرحلة الأولى في المسافة من مركز المؤتمرات وحتى شارع الروضة بطول كيلو متر، والتي تشمل حاليا أعمال صب الخراسانة العادية والتمهيد والتسوية وردم طبقة إحلال الدكاكات وأعمال النجارة والحفر.
 
فيما قامت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر اليوم بإزالة عدد 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرية البرج التابعة لمركز قروى  دنديل مركز ناصر، علاوة على استمرار أعمال التمهيد والرصف بشارع البنك الأهلي القديم ، بينما تم  نقل أحد أعمدة الكهرباء من بجوار كوبري المنشية ، والذي كان يسبب عائقاً أمام الحركة المرورية ، خاصة بعد توسعة الشارع المار بالكوبرى.
 
وفي مركز ومدينة إهناسيا أزالت الوحدة المحلية  5 حالات تعدى على أرض زراعية بقرى: البهسمون ، نزلة خلف ، ذكي فاضل،  النويرة ، علاوة على إزاالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بزمام قريتي انفسط وأطواب مركز الواسطى ،  و2حالة تعد بقرية الفقاعي التابعة لمجلس قروي  سدس مركز ببا ، وحالة تعد واحدة بقرية إهوة مركز بني سويف،وحالة أخرى بعزبة الزيتي التابعة للجفادون بمركز الفشن 
 
بينما تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن من رفع  140 طن قمامة، بواقع : 75 طن من المدينة، و12 طن من قرية الفنت، و7 أطنان من قرية دلهانس، و7 أطنان من قرية أقفهص، و17 طنا من أبسوج ، و9  أطنان من قرية شنرا، و13طنا من قرية تلت، حيث تم نقل هذه القمامة والتراكمات لمصنع التدوير بسمسطا، فضلا عن تحرير 40 محضر أشغال بمدينة الفشن وقرى: الفنت وأقفهص وأبسوج وشنرا.

حملات الازاله

رفع القمامه

الوحدات المحليه ببنى سويف

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محافظة بنى سويف

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