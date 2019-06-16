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رغم استمرار حملة "لازم تنضف".. القمامة تنتشر فى شوارع المحلة (صور)

الأحد، 16 يونيو 2019 01:30 ص
رغم استمرار حملة "لازم تنضف".. القمامة تنتشر فى شوارع المحلة (صور) القمامة تنتشر فى شوارع المحلة
الغربية – عادل ضرة

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بالرغم من استمرار حملة "المحلة لازم تنضف" التى أطلقها الآلاف من أبناء مدينة المحلة، مطالبين برفع القمامة من الشوارع والميادين والقضاء على ظاهرة التوك توك، والمناطق العشوائية، والباعة الجائلين، ورصف الحفر وتمهيد الشوارع، إلا أن المسئولين بالمدينة بحي أول وثان المحلة يتجاهلون الحملة، وسط حالة من السخط لعدد كبير من أهالى المدينة العمالية.

"اليوم السابع" رصد أكوام القمامة المنتشرة فى شوارع المدينة، برغم من ردود المسئولين على قيامهم بالعمل على 3 ورديات لرفع القمامة من الشوارع إلا أن الصور تؤكد تراكم القمامة بشكل كبير ومخلفات البناء، إلى جانب انتشار التوك توك فى الشوارع الرئيسية والميادين فى تحدى صارخ للقانون والجهات الأمنية.

وبرغم الحملات التي شنها قسم مرور المحلة، لإعادة الانضباط للشارع وضبط مركبات التوك توك، فى محاولة لتهدئة المواطنين، بينما يفترش الباعة الجائلين وأصحاب المقاهى الشوارع فى تحدى صارخ للمسئولين.

وأرسل  المواطنون شكاوى لمجلس الوزراء، لسرعة التدخل لإنقاذ المدينة من العبث الموجود بها، وتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، والحد من ظاهرة انتشار التوك توك، بعد انتشار جرائم الخطف وتجارة المخدرات، وإعادة الانضباط للشارع وتحرير محاضر مخالفات للباعة وأصحاب المحلات الذين يقومون بغلق الشوارع.

 
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المحلة

محافظ الغربية

حملة لازم تنضف

تلال القمامة

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