سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 05:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس منطقة جنوب فرنسا: مواقف الأزهر فى دعم التعايش تلقى قبولًا فى فرنسا وأوروبا

الأحد، 16 يونيو 2019 05:12 م
رئيس منطقة جنوب فرنسا: مواقف الأزهر فى دعم التعايش تلقى قبولًا فى فرنسا وأوروبا شيخ الأزهر يستقبل رئيس منطقة جنوب فرنسا
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، رئيس منطقة جنوب فرنسا، رونو موزولييه، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الإسلام وجميع الأديان السماوية بريئة من التشدد الذى تمارسه التيارات المتطرفة، مؤكدًا ضرورة مواجهة هذه التيارات وعدم السماح لها بالتمدد لأنها تمثل خطرًا على الاستقرار والتعايش المجتمعى فى الشرق والغرب، كما أكد فضيلته ضرورة التصدى لإقحام الدين فى النزاعات السياسية باعتبار ذلك واحدًا من أهم الأسباب التى تغذى الإرهاب فى العالم.

وبين فضيلته أن الأزهر يعمل بالتعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى فى العالم على مواجهة الإرهاب وتبرئة الأديان من ممارساته الإجرامية، وهو ما توج بوثيقة الأخوة الإنسانية التى تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان فى العاصمة الإماراتية أبوظبي، موضحًا أهمية استمرار التنسيق بين الدول الغربية والأزهر، لإيصال حقيقة الإسلام وحماية الشباب من الانخداع بالدعاوى والأفكار المتطرفة.

من جانبه أبدى رئيس منطقة جنوب فرنسا اهتمام بلاده الكبير بمواقف فضيلة الإمام الأكبر باعتباره أكبر رمز للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن منهج الأزهر ومواقفه فى دعم التعددية والتعايش تلقى قبولًا كبيرًا فى فرنسا وأوروبا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين فرنسا والأزهر للحفاظ على قيم السلام والاندماج المجتمعى، فى ظل ما تواجهه فرنسا من محاولات بث الأفكار المتطرفة التى تهدد قيم الجمهورية الفرنسية.

IMG-20190616-WA0025
 

 

IMG-20190616-WA0026
 

 

IMG-20190616-WA0027
 

 

IMG-20190616-WA0028
 

 

IMG-20190616-WA0029
 

 


فرنسا

الازهر الشريف

جنوب فرنسا

شيخ الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر نص كلمـة شيخ الازهر باحتفال مصر بليلة القدر بحضوى الرئيس السيسى

الأحد، 02 يونيو 2019 02:47 م

شيخ الأزهر: الإرهابيون فرق ضالة ومارقة من الدين

الأحد، 02 يونيو 2019 01:39 م

شيخ الأزهر: الاسلاموفوبيا ظاهرة عالمية لتخويف العالم من الدين الإسلامى

الأحد، 02 يونيو 2019 01:31 م

وزير الأوقاف يترأس وفدا من شباب الدعاة لزيارة شيخ الأزهر وتهنئته بعيد الفطر.. والدكتور محمد مختار جمعة يستعرض جهود إعمار المساجد بمليار و250 مليون جنيه.. والإمام الأكبر: العبء ثقيل ولابد من تدريب وتثقيف الدعاة

الخميس، 30 مايو 2019 08:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة