رئيس منطقة جنوب فرنسا: مواقف الأزهر فى دعم التعايش تلقى قبولًا فى فرنسا وأوروبا

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، رئيس منطقة جنوب فرنسا، رونو موزولييه، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الإسلام وجميع الأديان السماوية بريئة من التشدد الذى تمارسه التيارات المتطرفة، مؤكدًا ضرورة مواجهة هذه التيارات وعدم السماح لها بالتمدد لأنها تمثل خطرًا على الاستقرار والتعايش المجتمعى فى الشرق والغرب، كما أكد فضيلته ضرورة التصدى لإقحام الدين فى النزاعات السياسية باعتبار ذلك واحدًا من أهم الأسباب التى تغذى الإرهاب فى العالم.

وبين فضيلته أن الأزهر يعمل بالتعاون مع المؤسسات الدينية الكبرى فى العالم على مواجهة الإرهاب وتبرئة الأديان من ممارساته الإجرامية، وهو ما توج بوثيقة الأخوة الإنسانية التى تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان فى العاصمة الإماراتية أبوظبي، موضحًا أهمية استمرار التنسيق بين الدول الغربية والأزهر، لإيصال حقيقة الإسلام وحماية الشباب من الانخداع بالدعاوى والأفكار المتطرفة.

من جانبه أبدى رئيس منطقة جنوب فرنسا اهتمام بلاده الكبير بمواقف فضيلة الإمام الأكبر باعتباره أكبر رمز للعالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن منهج الأزهر ومواقفه فى دعم التعددية والتعايش تلقى قبولًا كبيرًا فى فرنسا وأوروبا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين فرنسا والأزهر للحفاظ على قيم السلام والاندماج المجتمعى، فى ظل ما تواجهه فرنسا من محاولات بث الأفكار المتطرفة التى تهدد قيم الجمهورية الفرنسية.