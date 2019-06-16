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رئيس غرفة القاهرة التجارية: سأعمل لصالح جميع التجار ولن يتم إقصاء أحد

الأحد، 16 يونيو 2019 10:12 ص
رئيس غرفة القاهرة التجارية: سأعمل لصالح جميع التجار ولن يتم إقصاء أحد إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية
كتب إسلام سعيد

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قال المهندس إبراهيم العربى الفائز بمنصب رئيس غرفة القاهرة التجارية خلال الدورة 2019-2023 لـ"اليوم السابع"، إنه سيعمل لصالح جميع التجار ولن يتم اقصاء أي أحد، فالغرفة التجارية بيت لجميع منتسبيها وتهدف لتحقيق صالح الجميع.

 

وبحسب قوائم جمع الأصوات حصل إبراهيم العربى على أعلى الأصوات بـ 2821 صوتا، وحصل أحمد الوسيمى 2763 صوتا وأيمن عشرى 2376 صوتا، وأشرف الشيمى 2457 صوتا، وإيهاب سعيد رئيس قائمة التطوير للتغيير 1305 أصوات، ورجب العطار 933 صوتا، وحسن سلامة أبو عوض  1195 صوتا، وسيد النوواى 2468 صوتا، وخالد حسن 1167 صوتا، وصلاح العبد 2700 صوت، وعلى شكرى 2644 صوتا، وطلعت القواس 1268.

 

كما حصل شريف يحيى على2578 صوتا، والدكتور عبد العزيز السيد على 1167 صوتا، وعاطف الأشمونى 1283 صوتا، وعماد قناوى رئيس شعبة المستوردين حصل على 2575 صوتا، ومحمد المهدى 1320 صوتا وخالد حسانين حسن 2674 صوتا.

 

ومن المقرر أن يتم اختيار أعلى 11 شخصا فى الحصول على الأصوات لتشكيل مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عقب تعيين 11 آخرين من قبل الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية غدا.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بانتخابات غرفة القاهرة التجارية 108557 تاجرا مقيدين بالغرفة.


انتخابات الغرف التجارية

نتائج انتخابات الغرفة التجارية

غرفة القاهرة التجارية

انتخابات الغرف

ابراهيم العربى

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