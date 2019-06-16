رئيس جهاز الشروق يلتقى حاجزى مشروع دار مصر لحل شكاواهم

كتب أحمد حسن

عقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعا مع حاجزى وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، واستمع إلى شكواهم من عدم اكتمال المرافق والخدمات بالمشروع.

وقال المهندس عبد الرءوف الغيطى، إن جميع المرافق، مياه وصرف صحى وكهرباء وأسفلت وغاز متوافرة بالمشروع، ولا صحة لما يقال خلاف ذلك.

وبشأن شكواهم من اختلاف بنود تنسيق الموقع بالمرحلة الأولى عن الثانية فقد تم إخطارهم بأنه جار اتخاذ إجراءات سحب الأعمال من الشركة المنفذة للموقع العام بالمرحلة الأولى والتى نتج عنها قيام الشركة المنفذه للأعمال بالبدء بتكثيف الأعمال والبدء بالبرجولات.

وجار حاليا تكليف الشركة المنفذة لتنسيق الموقع للمرحلة الثانية بتنفيذ أعمال الموقع العام للأجزاء التى لم تبدأ بها الشركة الأولى، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة، كما تم التأكيد على انتهاء أعمال تنفيذ العمارات قبل 30/7 القادم، وستتولى إحدى الشركات أعمال الصيانة والنظافة والأمن للكمبوند كاملا.

ومن ناحية أخرى أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إخلاء جميع الوحدات السكنية التى توجد فى العمارات التى أنشأها جهاز المدينة للسكن الأسرى فقط، وتم تأجيرها لعمالة مؤقتة وذلك طبقاً لمحضر تخصيص تلك الوحدات للملاك.

وأضاف رئيس الجهاز أنه أعطى تكليفات لإدارتى "الأحياء والأمن" بجهاز المدينة بالمرور على كافة الوحدات المؤجرة للعمالة غير المنتظمة وإعداد حصر كامل وتسليمه للجهات الأمنية المعنية للاستعلام مثل شرطة " التعمير، الأمن العام، قطاع الأمن الوطنى، المباحث الجنائية"، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الغيطى، إلى أنه تم بالفعل البدء بالمرور والتحرى والكشف أمنياً على العمالة المقيمة بالوحدات السكنية للعمارات التى تتبع لجهاز المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهات الأمنية لإقامتهم قبل الرجوع لقسم الشرطة فى المدينة، وجارى استكمال الحملات على كافة أنحاء أحياء المدينة بالكامل.