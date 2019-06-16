رئيس جهاز الإحصاء: زيادة كبيرة فى الطلب على الإحصاءات والبيانات

كتبت- هبة حسام

انطلقت فعاليات إعلان الإستراتيجية الوطنية، حيث بدأ منذ قليل، الاجتماع الأول لأعمال اللجنة العليا لوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، والمنعقد بمقر جهاز الإحصاء بحضور ممثلى عدد من الوزارات المشاركة فى عضوية اللجنة.

ومن جهته، قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قرار تشكيل اللجنة العليا، أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء فى ديسمبر 2018، لافتا إلى أن مصر شهدت زيادة كبيرة فى الطلب على الإحصاءات واستخدام مصادر غير تقليدية فى هذا المجال، مثل البيانات الضخمة وثورة البيانات والسجلات الإدارية.

وأضاف بركات خلال كلمته الافتتاحية بإطلاق الفعاليات وبدء أعمال اللجنة العليا لوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، أن الزيادة الكبيرة فى الطلب على الإحصاءات واستخدام مصادر غير تقليدية فى هذا المجال، هو نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى تحدث فى كل دول العالم، علاوة على، متطلبات الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية طويلة الأجل، مثل رؤية مصر 2030، ورؤية أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية يأتى من أجل تعزيز آليات تنسيق المعلومات الإحصائية فى الدولة لضم كافة شركاء العمل الإحصائى الذين يقومون بإنتاج واستخدام الإحصاءات، ومن أجل تعزيز تنسيق النظام الإحصائى الوطنى فى مصر تماشيا مع الأطر الدولية وفى إطار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والميثاق الأفريقى للإحصاء.

وفى سياق متصل، قال اللواء خيرت بركات إنه، لتبنى ثورة البيانات وأساليب جمع البيانات الجديدة، قام جهاز الإحصاء بطلب الدعم الفنى والتقنى من منظمة الشراكة من أجل التنمية (باريس 21)، وغيرها من الشركاء الدوليين للتعاون من أجل تصميم الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر.

وأكد رئيس جهاز الإحصاء، أن عددا ليس بقليل من الدول الأفريقية، قاموا بتصميم استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات، كما أن هذا الاتجاه تزايد أيضا بين الدول العربية، لافتا إلى أن توجه الجهاز للعمل على تصميم إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر، يقوم على المبادئ المتفق عليها دولياً، وفى إطار أفضل الممارسات، وبناء على خارطة طريق يتم التوافق عليها مع شركاء العمل الرئيسيين.