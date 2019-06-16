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رئيس جامعة طنطا: تمويل مشروعات بحثية جديدة بتكلفة 7 مليون جنيه

الأحد، 16 يونيو 2019 04:55 م
رئيس جامعة طنطا: تمويل مشروعات بحثية جديدة بتكلفة 7 مليون جنيه رئيس جامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، تخصيص 7 ملايين جنيه، لتمويل عدد من المشروعات البحثية على أساس أهميتها المجتمعية وارتباطها بخطة الجامعة وبما يتماشي مع خطة الدولة في التنمية.

وقال "سبع"، إن استراتجية الجامعة تهدف إلي تعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في دعم التنمية والاقتصاد الوطني، مؤكداً اهتمام جامعة طنطا بتطوير البحث العلمي واستثماره في التنمية الشاملة لخدمة الوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المشروعات التي تم التقدم لها بلغت 41 مشروع و 4 مبادرات بحثية مجتمعية، مشيراً الي أن اللجنة الدائمة للمشروعات البحثية اجتمعت اليوم، الأحد، عقب انتهاء فترة التقدم أمس، لبدء العمل في تحكيم هذه المشاريع وتقيمها في ضوء مجموعة من الضوابط لتحقيق قيم العدالة والموضوعية والشفافية في اختيار المشاريع الفائزة والمقرر الإعلان عنها في غضون شهر .

 

 

 


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