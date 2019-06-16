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رئيس جامعة القناة: توفير كافة الخدمات الطبية للطلاب داخل لجان الإمتحانات

الأحد، 16 يونيو 2019 01:26 م
رئيس جامعة القناة: توفير كافة الخدمات الطبية للطلاب داخل لجان الإمتحانات جانب من جولة رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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قال الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات للطلاب، مؤكداً على إهتمام إدارة الجامعة بأبنائها الطلاب وتذليل كافة العقبات لهم من أجل تيسير عملية الامتحانات 

وشدد رحمى على تطبيق كافة الضوابط وقواعد الإمتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب. 

جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها رئيس جامعة قناة السويس اليوم، لتفقد لجان الإمتحانات داخل الحرم الجامعى الجديد، والإطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتوفير كافة الخدمات الطبية والخدمية وجميع سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم للامتحانات.

وتفقد رئيس الجامعة أثناء جولته كلية التربية والمعهد الفنى للتمريض وكلية الطب البشرى وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأختتم جولته بتفقد كلية الطب البيطرى.

 


الاسماعيليه

جامعه القناه

امتحانات نهايه العام بجامعه القناه

رئيس جامعة قناة السويس

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