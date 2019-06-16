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رئيس الوزراء يفتتح فعاليات الدورة الخامسة لملتقى "بناة مصر"

الأحد، 16 يونيو 2019 12:00 ص
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات الدورة الخامسة لملتقى "بناة مصر" المهندس حسن عبد العزيز - رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد
كتب أحمد حسن

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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة الخامسة لملتقى بناة مصر اليوم، بمشاركة عددا من الوزراء وأكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصرى للخارج والتأسيس لمرحلة شراكة كاملة بين اللاعبين الرئيسين بالسوق للاستفادة من الفرص واستعراض توجهات الاستثمار العالمية فى هذا المجال.

وترتكز فعاليات الملتقى الذى يشارك فيه 15 رئيس إتحاد مقاولات عربى وإفريقى، حول سبل دعم الدور المحورى الذى تلعبه الحكومة فى دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية فى ظل التشريعات التى أقرتها الدولة، بالإضافة إلى مشروعات الربط التى تعتزم إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، إلى جانب التحديات التى تواجه المقاول المصرى فى عمله خارجيًا لكى يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن بالإضافة إلى التوسع فى القارة الإفريقية بالتزامن مع ترأس مصر للإتحاد الإفريقى.

ويبحث الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء "الذى يضم فى عضويته 30 ألف شركة"، والمجلس التصديرى للعقار، تحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والانشائية فى القارة الافريقية، وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائى كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة فى دول القارة.

ويبحث الملتقى، الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، ومشروعات الربط التى تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولتين فى إعادة إعمار المناطق المدمرة، وذلك فى إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية فى البلدان العربية الشقيقة.


ملتقى بناه مصر

رئيس الوزراءن شركات المقاولات

قطاع التشييد والبناء

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