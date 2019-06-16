رئيس الوزراء: شركات المقاولات المصرية لديها قدرة على المنافسة عالميا

كتب أحمد حسن

افتتح منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدورة الخامسة من ملتقي بناة مصر، بحضور عدد كبير من شركات المقاولات المصرية والعربية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته، أن شركات المقاولات المصرية لديها خبرة كبيرة، تؤهلها للوصول للعالمية، مشيرا إلي أن المشروعات القومية أثبتت قدرة العامل المصري علي البناء ومهارته في تنفيذ مشروعات غير تقليدية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعي بشكل كبير لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتصدير العقار المصري، مشيرا إلي أن هناك تعاون حاليا بين الحكومة والمطورين العقارين لانجاح سياسة تصدير العقار المصري.

وترتكز فعاليات الملتقى الذى يشارك فيه 15 رئيس اتحاد مقاولات عربى وإفريقى، حول سبل دعم الدور المحورى الذى تلعبه الحكومة فى دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية فى ظل التشريعات التى أقرتها الدولة، بالإضافة إلى مشروعات الربط التى تعتزم إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، إلى جانب التحديات التى تواجه المقاول المصرى فى عمله خارجيًا لكى يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن بالإضافة إلى التوسع فى القارة الإفريقية بالتزامن مع ترأس مصر للإتحاد الإفريقى.

ويبحث الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء "الذى يضم فى عضويته 30 ألف شركة"، والمجلس التصديرى للعقار، تحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والإنشائية فى القارة الأفريقية، وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائى كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة فى دول القارة‪.‬