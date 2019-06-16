رئيس الوزراء: حل مشكلة استخراج شهادات الخبرة لشركات المقاولات المصرية

كتب أحمد حسن - تصوير خالد كامل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اتجاها قويا من قبل االدولة لتصدير المقاولات، وإيجاد فرص حقيقية لشركات المقاولات المصرية للعمل في الخارج وخاصة الدول التى تحتاج لإعادة إعمار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته في الدورة الخامسة من ملاقي بناة مصر، أنه تم حل مشكلة رسوم استخراج شهادات الخبرة للشركات المقاولات للتقديم في الدول الأجنبية ووضع سقف لهذه الرسوم لتناسب الشركات المقاولات المصرية.

وأشار إلي أن الحكومة أصدرت قانون تسجيل العقارات في المدن الجديدة بالفعل، وهو ما يسهل عملية تصدير العقار للخارج، وهو يمثل قانون ربط شراء العقار بالعملة الصعبة.

وأكد أن هناك تنسيقا بين وزارة الإسكان والبرلمان بشأن القوانين المتعلقة بالعقار المصري وتصدير العقار للخروج بمشروعات قوانين جيدة تخدم القطاع العقارى بأكلمة .

ويبحث الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء "الذى يضم فى عضويته 30 ألف شركة"، والمجلس التصديرى للعقار، تحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والإنشائية فى القارة الإفريقية، وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائى كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة فى دول القارة‪.



أحد المشاركين فى المؤتمر



المشاركون فى المؤتمر



المؤتمر



المؤتمر



بعض الحضور



جانب من المؤتمر



رئيس الوزراء خلال المؤتمر



رئيس الوزراء فى المؤتمر



رئيس الوزراء يلقى كلمته



رئيس الوزراء



عدد-من المشاركين فى المؤتمر



كلمة رئيس الوزراء