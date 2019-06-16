رئيس الوزراء: المشروعات القومية معجزة هندسية وفنية بشهادة المؤسسات الدولية

كتب محمد عبد العظيم

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بقوة شديدة لتطوير صناعة تصدير العقار المصرى، وذلك لاستعادة مكانة مصر فى إطار تعاونها مع أشقائها فى الدول العربية والقارة الأفريقية.

وأضاف المهندس مصطفى مدبولى، خلال كلمته فى "ملتقى بناة مصر"، أن هذه الاستراتيجية تأتى فى إطار اكتساب شركات المقاولات المصرية خبرات عالمية فى تنفيذ كل المشروعات العملاقة والمشروعات القومية خلال الخمس سنوات الماضية مثل قطاعات الطرق والأنفاق والمشروعات العقارية والإسكان لافتا إلى أن ما تم تنفيذه على أرض مصر معجزة هندسية وفنية ستشهد كل المؤسسات الدولية فى ضواء ما تم إنجازه.

وينطلق ملتقى "بناة مصر"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يلتقى من خلاله 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربى، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء، ويشارك أيضا فى الملتقى 500 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات ومؤسسات التمويل، وملتقى «بناة مصر» يبحث فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار كلا من ليبيا والعراق.